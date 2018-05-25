طموح ليفربول يصطدم بخبرة ريال مدريد في نهائي الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يتطلع ريال مدريد إلى التتويج باللقب الأوروبي للموسم الثالث على التوالي، بينما يأمل ليفربول في استثمار الفرصة من أجل الصعود إلى منصة التتويج عقب أول نهائي أوروبي له بعد 13 عاماً من فوزه على ميلان في اسطنبول، في المباراة النهائية للبطولة عام 2005 .

ويتوقع أن يسعى كل من ريال مدريد وليفربول إلى فرض أسلوبه الهجومي وصنع الفرص التهديفية، مع الكشف سريعاً عن نقاط الضعف في دفاع منافسه.

وتصب التوقعات قبل المباراة لصالح فوز ريال مدريد بالمواجهة المقررة على ملعب أولمبيسكي، وهو ما سيشكل إنجازاً غير مسبوقاً لريال مدريد، حيث سيصبح بذلك أول فريق يتوج بالبطولة في 3 مواسم متتالية منذ أن أقيمت بمسمى دوري الأبطال بدلاً من بطولة الكأس الأوروبية، اعتباراً من موسم 1992 / 1993 .

لكن مهمة الريال لن تكون سهلة أمام ليفربول الذي يتطلع إلى التتويج باللقب الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه وللمرة الأولى خلال 13 عاماً، والذي يعتمد على القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وحطم ليفربول الرقم القياسي لعدد الأهداف الذي يسجله فريق خلال موسم واحد بدوري الأبطال، حيث أحرز الفريق 46 هدفاً في البطولة هذا الموسم.

وتألق النجم المصري الدولي محمد صلاح بشكل هائل ضمن صفوف ليفربول هذا الموسم وسجل للفريق 44 هدفا في كل المسابقات، حتى باتت تقارير تتحدث عن اقترابه من انتزاع جائزة أفضل لاعب في العالم من رونالدو.

وسيكون اللقاء هو الثاني بين الريال وليفربول في نهائي بطولة كبيرة، حيث سبق أن التقيا بعضهما البعض في نهائي الكأس الأوروبية عام 1981 في باريس، والذي انتهى بفوز ليفربول 1 / صفر.

وكان آخر وصول سابق لليفربول إلى المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، في عام 2007 لكنه خسر حينها أمام ميلان 1 / 2 في العاصمة اليونانية أثينا.