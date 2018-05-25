البرتغال تستعد للمشاركة ببطولة كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يعلّق البرتغاليون آمالاً عريضة على منتخب بلادهم لكرة القدم، حين يشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

جاء هذا بعد أن فازت البرتغال بلقب أمم أوروبا لكرة القدم في فرنسا على حساب الدولة المضيفة.

ويغيب عن استعدادات المنتخب البرتغال حالياً نجمه كريستيانو رونالدو، الذي يستعد للعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول.

ويدرب المنتخب البرتغالي المدرب فيرناندو سانتوس، وسيغيب عن تشكيلة المنتخب لاعبون لم يحالفهم الحظ ليستدعيهم مدربهم، منهم ناني وأندري غوميز وريناتو سانشيز وإيدير.

وعلى هامش الاستعدادات للعب في نهائيات كأس العالم، تلاقي البرتغال تونس وبلجيكا والجزائر في مواجهات دولية ودية.

هذا وتلعب البرتغال في المجموعة الثانية في نهائيات روسيا، وهي مجموعة توصف بالصعبة، حيث يستهل البرتغاليون مشاركتهم بلقاء إسبانيا في الـ 15 من يونيو، قبل لقاء المغرب يوم 20، وإيران في 25.