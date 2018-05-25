منتخب إسبانيا يستعد بقوة لمونديال روسيا

منتخب إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بعد خيبات أمل متكررة في البطولات الكبرى، يأمل من بقي من اللاعبين الكبار في المنتخب الإسباني لكرة القدم استعادة ثقة المحبين، وإعادة البسمة إلى وجوههم حين يشاركون في نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.



وكان المنتخب الإسباني أبهر العالم بإنجازاته الكبيرة حين فاز ببطولتي أمم أوروبا 2008 و2012 على التوالي، وبينها بلقب كأس العالم 2010.



لكن الإسبانيين خيبوا محبيهم في نهائيات كأس العالم 2014، حين فشل منتخبهم في التأهل حتى من دور المجموعات، وتكررت الخيبة حين أقصي الإسبانيون من الدور الثاني في نهائيات أمم أوروبا 2016.



ويدرب جولين لوبيتيغي المنتخب الإسباني، وكان هناك شك من نجاحه في تأهيل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم، لكنه قاد المنتخب في التصفيات المؤهلة أفضل قيادة، وأهله عن مجموعة ضمّت إيطاليا التي ستغيب عن النهائيات.



ولضمان تأهيل إسبانيا إلى النهائيات العالمية للمرة الـ 11 على التوالي، استعان المدرب بتشكيلة مزجها من اللاعبين المخضرمين الخبراء، واللاعبين الجدد المفعمين بالحماسة.



وليس غريباً أن يستعين لوبيتيغي بالشباب، فهو فاز بلقبي أمم أوروبا للشباب تحت سن 19 و21 سنة مع إسبانيا، قبل أن يتسلم مهمة تدريب منتخب الرجال خلفاً لفينسيت ديل بوسكي.



ويأمل لوبيتيغي وهو حارس مرمى سابق، أن يبذل نجوم إسبانيا الكبار كل ما بوسعهم لترك بصمة قبل رحيلهم عن المستديرة، ومن هؤلاء المدافعان سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه، ولاعب الوسط أندريس إنيستا، وستكون نهائيات كأس العالم في روسيا آخر البطولات الدولية لهم غالباً.



يشار إلى أن إسبانيا تستهل مشاركتها بلقاء البرتغال بطل أوروبا يوم 15 يونيو، ثم تلاقي إيران يوم 20 والمغرب يوم 25.