أتلتيكو مدريد يؤكد تعاقده مع رودري لاعب فياريال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، توصله لاتفاق مع فريق فياريال، يقضي بإعادة التوقيع مع لاعبه السابق رودري هيرنانديز مقابل 20 مليون يورو.

وقدم لاعب خط الوسط هيرنانديز البالغ من العمر 21 عاماً، موسماً جيداً مع فريق فياريال، حيث شارك في 47 مباراة في كافة المسابقات، وقاد فياريال لإنهاء الموسم في المركز الخامس بالدوري الإسباني، وسيوقع عقداً مدته خمس سنوات مع أتلتيكو.

وانضم رودري إلى فياريال في 2015، بعد خمس مواسم قضاها في أكاديمية الناشئين بأتلتيكو، قبل أن يصبح لاعباً أساسياً مع فريق فياريال.

وذكر نادي أتلتيكو في بيان: "سيصبح لاعب خط الوسط لاعباً في فريق أتلتيكو بداية من 1 يوليو المقبل بعقد مدته خمس سنوات"، وتابع: "لقد فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عاماً مع إسبانيا في 2015، وهو لاعب أساسي في منتخب الشباب تحت 21 عاماً".

وخاض رودري أول مباراة دولية له مع المنتخب الإسباني، أمام ألمانيا في مباراة ودية مارس الماضي.