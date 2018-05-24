ريال مدريد يتطلع للتتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني السبت المقبل، إلى كتابة اسمه في سجلات التاريخ، التي تضم عمالقة الأندية في العالم، التي أحكمت قبضتها على البطولات القارية الأبرز للأندية.

وبالكاد يوجد خمسة أندية فقط على مستوى العالم، تمكنت من الفوز لثلاث مرات متتالية بكأس أوروبا، أو كأس ليبيرتادوريس، وهما اللقبان الأهم عالمياً على مستوى الأندية.

والأندية الخمس هي: ريال مدريد بقيادة النجم الفريدو ديستيفانو، وأياكس أمستردام بقيادة يوهان كرويف، وبايرن ميونخ بقيادة فرانز بيكينباور، واستوديانتيس واندبيندينتي في أميركا الجنوبية.

ويخوض ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف السبت المقبل، تحت القيادة الفنية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، حيث يسعى إلى الفوز بلقبه القاري الثالث على التوالي، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وإذا ما نجح ريال مدريد في الفوز بهذا التحدي الكبير، فإنه سينصب نفسه ملكاً على عرش سجل الأندية الأكبر عالمياً عبر التاريخ.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس أوروبا للأندية خمس مرات متتالية، في الفترة ما بين عامي 1956 و1960 مع ديستيفانو، نجمه الأبرز في ذلك التوقيت، حيث بدأ النادي الملكي آنذاك في تعزيز أسطورته مع هذا اللاعب الكبير صاحب الأصول اللاتينية، بالإضافة إلى لاعبين تاريخيين آخرين مثل بلاكو خينتو وفيرينتس بوشكاش.

والآن يواجه ريال مدريد هذا التحدي الخاص، حيث إن نجاحه في تحقيق هذا الإنجاز، سيضعه بصدارة أكبر أندية كرة القدم في التاريخ المعاصر.