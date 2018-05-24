النجم إنييستا يتعاقد مع فيسل كوبي الياباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم، التعاقد مع النجم التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، أندريس إنييستا، الذي رحل عن النادي الكتالوني في ختام الموسم المنصرم، منهياً مسيرة مظفرة امتدت 22 عاماً.

وودع "رسام"، خط وسط النادي، وملعبه "كامب نو"، بطريقة مؤثرة في المباراة الأخيرة من الليغا هذا الموسم، ضد ريال سوسييداد الأحد الماضي، مسدلاً الستار على مسيرة كتالونية رائعة قادته إلى إحراز 32 لقباً، وهو يستعد الآن لخوض مونديال روسيا 2018، البطولة الأخيرة مع منتخب بلاده الذي توج معه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حينما سجل الهدف الوحيد في مرمى هولندا في المباراة النهائية.