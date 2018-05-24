منتخب السنغال يستعد للمشاركة بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أجرى منتخب السنغال حصة تدريبية، قبل مباراته الودية التي تأتي في إطار استعداداته لمونديال روسيا لعام 2018.

ويجابه منتخب السنغال لوكسمبورغ في أولى مبارياته الودية، ثم سيجابه بعد ذلك كلاً من كرواتيا و كوريا الجنوبية.

ويفتتح منتخب "أسود ترانغا" مشاركته في مونديال روسيا، بمباراة في 19 يونيو على استاد سبارتاك موسكو ضد بولندا، ثم سيجابه اليابان في إيكاترينبيرج في 24 يونيو، قبل أن يختتم مشاركته في دور المجموعات بمباراة في 28 يونيو على استاد سامارا ضد كولومبيا.

يذكر بأن هذه المشاركة هي الثانية للسنغال في كأس العالم، بعد غياب دام لستة عشر عاماً.