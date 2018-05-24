بوسطن يتقدم على كليفلاند في نهائي المجلس الشرقي للسلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أمل بوسطن سيلتيك استعادة تفوقه عندما استضاف فريق كليفلاند كافالييرز في المباراة الخامسة بينهما في نهائي المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

بوسطن بدأ سلسلة المباريات بكسب أول مباراتين غير أن كليفلاند أعتمد على أداء مذهل من نجمه المبدع، ليبرون جيمس، ليكسب مباراتين على التوالي ويعادل النتيجة.

ليبرون جيمس قاد مرة أخرى هجوم كليفلاند كافالييرز، وأحرز 26 نقطة لكنه لم يجد من يعينه في فريقه.

بينما قاد اليافع، جيسون تاتوم، هجوم بوسطن بـ 24 نقطة وأضاف زميله، آل هوروفورد، 15 نقطة ليقودا الفريق للفوز بالمباراة بست وتسعين نقطة مقابل 83.

الفوز ساعد بوسطن على التقدم على كليفلاند بثلاث مباريات مقابل مباراتين غير أن بوسع الأخير معادلة النتيجة في حال فوزه الجمعة المقبل بالمباراة السادسة التي سيستضيفها على أرضه.