نابولي يتعاقد مع المدرب أنشيلوتي لـ 3 مواسم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



عاد المدرب كارلو أنشيلوتي إلى بلاده إيطاليا للمرة الأولى منذ 2009، مع إعلان نادي نابولي وصيف الدوري المحلي لكرة القدم، تعيينه مدرباً له في الموسم المقبل، خلفاً لماوريتسيو ساري الذي أمضى ثلاثة مواسم مع الفريق.



وقال أنشيلوتي البالغ من العمر 59 عاماً، في شريط مصور نشره النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا سعيد وفخور بتدريب فريق مدينة فريدة كهذه مع مشجعين مذهلين".



ومع تأكيد التعاقد مع أنشيلوتي، يكون المدرب المخضرم قد عاد إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2009، حين ترك ميلان بعد قيادته إلى لقب الدوري المحلي مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا مرتين.



وكان أنشيلوتي قد رفض عرضاً لتدريب المنتخب الإيطالي، خلفاً لجانبييرو فنتورا الذي أقيل بعد الفشل التاريخي في بلوغ مونديال 2018.



وكشف أنشيلوتي أن من أسباب الرفض، رغبته في تدريب ناد بدلاً من منتخب.