نيمار يحمل آمال البرازيليين في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تشارك البرازيل في منافسات كأس العالم 2018، على أمل استعادة أمجادها، ومحو ذكرى الهزيمة المذلة التي تكبدتها أمام ألمانيا 7-1 في الدور نصف النهائي، في النسخة السابقة قبل أربع سنوت.



المنتخب البرازيلي الفائز باللقب خمس مرات، تحول إلى ماكينة انتصارات منذ تولي تيتي مسؤولية التدريب عام 2016، وأصبح أول فريق يتأهل لمونديال روسيا.



نجم المنتخب نيمار، الذي أبعدته الإصابة من المشاركة في مباراة ألمانيا التاريخية، يسابق الزمن للتعافي من الإصابة في القدم قبل انطلاق المنافسات، ويعتقد الأطباء أنه سيكون جاهزاً للمباراة الودية أمام كرواتيا، يوم الثالث من يونيو المقبل في إنجلترا.



وحتى في غياب النجم الأغلى عالمياً، نجحت البرازيل في تحقيق 4 انتصارات، من بينها الفوز على ألمانيا في برلين في مارس الماضي.



البرازيل تفتتح مشاركتها في المونديال، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، أمام سويسرا يوم 17 يونيو المقبل في روستوف، ثم تلعب بعد خمسة أيام في سان بطرسبورغ ضد كوستاريكا، وتختتم دور المجموعات في مواجهة صربيا يوم 27 في موسكو.