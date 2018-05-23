النجم ليفاندوفسكي يقود منتخب بولندا بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعول بولندا على نجمها الأشهر روبرت ليفاندوفسكي، وهي تعود للمشاركة في منافسات كأس العالم، للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

مهاجم بايرن ميونيخ أحرز 16 هدفاً في عشر مباريات دولية، في رقم قياسي لعدد الأهداف التي يحرزها لاعب في الإقصائيات، ليقود بلاده للمشاركة في العرس الكروي العالمي، لأول مرة منذ عام 2006.

ليفاندوفسكي أحيا الآمال في عودة بلاده لعهدها الذهبي في السبعينات واالثمانينات، عندما شارك المنتخب في نهائيات كأس العالم في أربع دورات متتالية، وحل ثالثاً في نسختي 1974 و1982.

المدرب آدم نافالكا تولى تدريب المنتخب عام 2013، عندما كان المنتخب يحتل المركز الـ 69 وقاده للارتقاء للمركز العاشر حالياً.

وتفتتح بولندا مشاركتها ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم، في روسيا، بمواجهة السنغال يوم 19 يونيو، ثم تلعب ضد كولومبيا يوم 24 يونيو، قبل أن تلتقي اليابان ختاماً بعدها بأربعة أيام.