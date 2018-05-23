أرسنال الإنجليزي يتعاقد مع المدرب أوناي إيمري

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، تعيين المدرب الإسباني أوناي إيمري، مديراً فنياً للفريق، ليحل بذلك مكان الفرنسي آرسين فينجر، الذي رحل عن الفريق بعد 22 عاماً قضاها في المنصب.

ورحل إيمري البالغ من العمر 46 عاماً، مؤخراً عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد عامين قضاهما في منصب المدير الفني، كما سبق له تدريب أشبيلية الإسباني لمدة ثلاثة أعوام.

ورحل فينجر عن تدريب أرسنال مع نهاية الموسم المنقضي والذي أخفق فيه في قيادة الفريق، لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليغيب عنها أرسنال للموسم الثاني على التوالي.

أما إيمري، فقد قاد سان جيرمان لثلاثية محلية كما قاد أشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي، في ثلاثة مواسم متتالية.

ولكن مشوار إيمري مع سان جيرمان انتهى، بعد أن أخفق في قيادة الفريق لمواصلة المشوار ببطولة دوري الأبطال هذا الموسم.