الإصابة تبعد حارس منتخب الأرجنتين عن مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن حارس منتخب البلاد الأول، سيرخيو روميرو، تم استبعاده من قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بسبب الإصابة.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له أن روميرو البالغ من العمر 31 عاماً، الذي ظل لسنوات عدة الحارس الأساسي للأرجنتين، تعرض لإصابة قوية في الركبة اليمنى، مما يتعذر معه مشاركته مع منتخب بلاده في المونديال.

وأشارت مصادر داخل الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني إلى أن حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي تعرض للإصابة خلال مران لمنتخب "التانجو" داخل مركز تدريبات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في المونديال أمام ايسلندا في 16 يونيو ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبي كرواتيا ونيجيريا.