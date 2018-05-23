كولومبيا تستعد لنهائيات مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كان اللاعبان، أوسكار مورييو وأبيل أغويلار، اللذان تعافيا من الإصابة، أول الواصلين هذا الأسبوع إلى المقر العام للاتحاد الكولومبي لكرة القدم الواقع شمال غرب العاصمة بوغوتا، للمشاركة في المعسكر الإعدادي لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2108.

وانضم سنتياغو أرياس وويلمار باريوس وكريستيان زاباتا إلى الـ 17 لاعباً الذين وصلوا مسبقاً للمشاركة في المعسكر التدريبي.

ويتوقع أن يخوض المنتخب الكولومبي مراناً مفتوحاً، الجمعة المقبل، وذلك قبل السفر إلى مدينة ميلان الإيطالية لمواصلة استعداداته لمونديال روسيا.

يذكر بأن كولومبيا ستلعب في المونديال ضمن المجموعة الثامنة رفقة منتخبات اليابان والسنغال وبولندا.