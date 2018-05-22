هاري كين يتولى قيادة منتخب إنجلترا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أجرى منتخب إنجلترا المشارك في منافسات كأس العالم، أول مران له منذ إعلان المدرب غاريث ساوثغيت عن تشكيلة منتخبه، الأسبوع الماضي.

وكشف المدرب، عن تسمية لاعب توتنهام هاري كين، كقائد للأسود الثلاثة خلال منافسات كأس العالم.

كين الذي أحرز 12 هدفاً لبلاده في 23 مشاركة، كان قد تقلد شارة القائد لأول مرة في المباراة ضد اسكتلندا خلال التصفيات، ثم قاد المنتخب بعدها في ثلاث مباريات أخرى.

وكان المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً، قد أحرز 41 هدفاً لناديه في كافة منافسات الموسم الماضي.

وتغيب عن مران المنتخب العديد من النجوم، بينهم جوردان هندرسون منافس كين الأبرز على شارة القائد، والذي يستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول مع زميليه في المنتخب الوطني ترينت ألكسندر- أرنولد وأدم لالانا.

وتلعب إنجلترا في المونديال، ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً تونس وبنما وبلجيكا.