صربيا تستعد للمشاركة في مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تشارك صربيا في نهائيات كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخ البلاد، بعد تفكك يوغوسلافيا وغيابها من خارطة الكرة العالمية عام 1993.

يوغسلافيا، كانت قد بلغت نصف نهائي كأس العالم مرتين، ونالت وصافة بطولة أمم أوروبا مرتين أيضاً.

صربيا ظهرت على الملاعب الدولية كبلد مستقل منذ 2010، بعد أن كانت قد نافست بمنتخب مشترك مع الجبل الأسود خلال 1998-2006.

وبعد أن فشلت صربيا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2014، نجح المدرب سلافوليوب موسلين في قيادة المنتخب لتقديم أداء قوي ومتسق ليتصدر مجموعته في التصفيات الأوروبية.

وبعد إقالة موسلين في أكتوبر الماضي، تولى ملادن كرستايتش تدريب المنتخب.

ويتميز المنتخب الصربي بمتانة دفاعه، بقيادة المخضرم برانيسلاف إيفانوفيتش، الذي لعب أكثر من 100 مباراة دولية لبلاده، وفاز بكؤوس مع تشيلسي.

وتفتتح صربيا حملتها في روسيا بمواجهة كوستاريكا يوم 17 يونيو في سامارا، ثم تلتقي سويسرا بعدها بخمسة أيام في كالينينغراد، وتختتم مشاركتها في المجموعة الخامسة أمام البرازيل في موسكو يوم 27 يونيو المقبل.