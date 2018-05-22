الاتحاد الإسباني يمدد عقد المدرب لوبيتيجي حتى 2020

الشارقة 24 - أسعد خليل:

كافأ الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدربه جولين لوبيتيجي على قيادته المنتخب الأول في 18 مباراة من دون خسارة، ومدد عقده حتى عام 2020 قبل أقل من شهر على نهائيات مونديال روسيا 2018.

وأعلن الرئيس الجديد للاتحاد لويس روبياليس خلال مؤتمر صحافي مع المدرب بالقرب من مدريد "سنمضي قدماً في توقيع عقد لعامين إضافيين".

مشوار ناصع لحارس المرمى السابق مع "لا روخا"، استهله في 2016 خلفاً لفيسنتي دل بوسكي الذي قاد إسبانيا إلى مجد المونديال للمرة الأولى في تاريخها عام 2010، في جنوب أفريقيا.

وتتجه الإنظار إلى لوبيتيجي ولاعبيه في روسيا حيث سيواجهون في الدور الأول جاريهم البرتغالي والمغربي، وقد استدعى لهذه الرحلة تشكيلة من 23 لاعباً، استبعد عنها لاعبي تشلسي الإنجليزي المهاجم الفارو موراتا، لاعب الوسط سيسك فابريغاس والظهير ماركوس الونسو، إضافة إلى مدافع بايرن ميونيخ الألماني خافي مارتينيز، ظهير برشلونة سيرجي روبرتو ومدافع ريال بيتيس مارك بارترا.