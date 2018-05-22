بوروسيا دورتموند الألماني يتعاقد مع المدرب لوسيان فافر

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تعيين لوسيان فافر مديراً فنياً للفريق بعقد لمدة عامين، وينتقل فافر البالغ من العمر 60 عاماً لتدريب دورتموند قادماً من فريق نيس الفرنسي، علماً بأنه يتمتع بخبرة في الدوري الألماني حيث سبق له تدريب هرتا برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ.

ويحل فافر مكان بيتر شتوجر الذي كان قد تولى المنصب لفترة قصيرة، حينما حل مكان بيتر بوس الذي أقيل في وقت مبكر من الموسم المنقضي.

ويبدو أن شتوجر، المدرب السابق لكولن، لم يقدم ما يكفي لاستمراره في تدريب دورتموند، رغم قيادة الفريق لإنهاء الموسم بالمركز الرابع في البوندسليجا والتأهل لدوري أبطال أوروبا.