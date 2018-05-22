خلفاً للمدرب مويز

ويستهام يونايتد يتعاقد مع المدرب مانويل بليجريني

  • الثلاثاء 22, مايو 2018 في 1:29 م
  • مانويل بليجريني
    مانويل بليجريني
تعاقد نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم، مع المدرب مانويل بليجريني، ليقود الفريق الأول خلفاً للمدرب الأسكتلندي، ديفيد مويز.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
أعلن نادي ويستهام الإنجليزي تعيين مانويل بليجريني مديراً فنياً للفريق، ليحل المدرب التشيلي بذلك مكان ديفيد مويس.
 
ووقع بليجريني، المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، عقداً مع ويستهام لمدة 3 أعوام.
 
وقال ديفيد سوليفان، الشريك في رئاسة نادي ويستهام، إن بليجريني "واحداً من مدربي كرة القدم الأكثر احتراماً في العالم."
 
وأضاف سوليفان في بيان "كان مهماً أن نعين مدرباً يتمتع بدراية وخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مدرب لا يتفهم فقط الفرق واللاعبين الذين سنواجههم، وإنما يعرف ويستهام وطموحه."