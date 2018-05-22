ويستهام يونايتد يتعاقد مع المدرب مانويل بليجريني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي تعيين مانويل بليجريني مديراً فنياً للفريق، ليحل المدرب التشيلي بذلك مكان ديفيد مويس.

ووقع بليجريني، المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، عقداً مع ويستهام لمدة 3 أعوام.

وقال ديفيد سوليفان، الشريك في رئاسة نادي ويستهام، إن بليجريني "واحداً من مدربي كرة القدم الأكثر احتراماً في العالم."

وأضاف سوليفان في بيان "كان مهماً أن نعين مدرباً يتمتع بدراية وخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مدرب لا يتفهم فقط الفرق واللاعبين الذين سنواجههم، وإنما يعرف ويستهام وطموحه."