منتخب بنما يستعد لنهائيات مونديال روسيا 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أجرى المنتخب البنمي مرانه الأول على استاد روميل فرنانديز بعاصمة بلاده، استعداداً لمشاركته في مونديال روسيا لعام 2018.

منتخب بنما، يشارك للمرة الأولى في تاريخه في نهائيات كأس العالم عند مجابهة منتخبات بلجيكا وإنجلترا وتونس في المجموعة السابعة لكأس العالم لكنها ستكون المشاركة الثالثة في نهائيات كأس العالم للمدرب الكولومبي، هرنان داريو غوميز، الذي قاد منتخب بلاده في مونديال 1998 وقاد منتخب الإكوادور في مونديال 2002.

بنما ستخوض مباراتها الافتتاحية في البطولة في الـ 18 من شهر يونيو ضد بلجيكا في سوتشي وستجابه إنجلترا في 24 يونيو في نيجني نوفغورود، ثم ستختتم مشاركتها في دور المجموعات بمباراة ضد تونس في سارانسك في 28 من شهر يونيو.