منتخب البرازيل يبدأ الاستعدادات لكأس العالم في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





بدأ منتخب البرازيل لكرة القدم، في مدينة تريسوبوليس استعداداته لمونديال روسيا لعام 2018.

وصل إلى المدينة البرازيلية، 20 لاعباً من جملة 23 استدعاهم المدرب تيتي للمشاركة في المعسكر في ملعب غرنجاه كوماري في تريسوبوليس التي تقع على بعد 100 ميل شمال ريو دي جانيرو.

وسوف ينضم ثنائي ريال مدريد، مارسيلو وكاسيميرو، ولاعب ليفربول، روبرتو فيرمينيو، إلى المعسكر الثاني للفريق في ملاعب فريق توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقابل البرازيل سويسرا في مدينة روستوف الروسية في مباراتها الأولى في كأس العالم وستلتقي بعد ذلك بكل من كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.

مدير شؤون منتخب البرازيل، إيدو غاسبر، طالب مشجعي البرازيل بالتحلي بروح ايجابية وتجنب الإحساس بالرهبة عند وصف المنتخب بأنه أحد المرشحين للفوز وقال إنه لا يمانع ذلك طالما تجنب المنتخب الاستهانة بأي خصم.

كما أكد أن النجم، نيمار، يتعافى بصورة طيبة ويتوقع أن يكون النجم في صحة جيدة للمشاركة في المباراة الودية ضد كرواتيا التي ستخوضها البرازيل في ليفربول في الثالث من شهر يونيو.