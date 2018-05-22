بنتيجة 2-2

كليفلاند يتعادل مع بوسطن في نهائي المجلس الشرقي للسلة الأميركية

  • الثلاثاء 22, مايو 2018 في 10:15 ص
  • جانب من لقاء كليفلاند وبوسطن
    جانب من لقاء كليفلاند وبوسطن
سجل ليبرون جيمس 44 نقطة، ليقود فريق كليفلاند كافالييرز للفوز على بوسطن سيلتيك بـ 111 نقطة مقابل 102، وليعادل سلسلة لقاءاتهما في نهائي المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة بمباراتين لكل فريق.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
كانت النتيجة تشير لتفوق بوسطن سيلتيك بمباراتين مقابل مباراة، عندما استضافه كليفلاند كافالييرز في المباراة الرابعة بينهما، في نهائي المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.
 
ليبرون جيمس كان مرةً أخرى العامل الحاسم في هجوم فريق كليفلاند الذي تقدم مبكراً في الشوط الأول، وحافظ على تفوقه حتى صافرة النهاية، واستفاد من 44 نقطة من نجمه المبدع، ليبرون جيمس، الذي سانده كايلي كروفر بـ 14 نقطة، ليقودا الفريق للفوز بالمباراة بـ 111 نقطة مقابل 102 لبوسطن.
 
وبهذا الفوز تعادل كليفلاند كافالييرز مع بوسطن سيلتيك بلقائين لكل طرف.