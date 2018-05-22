كليفلاند يتعادل مع بوسطن في نهائي المجلس الشرقي للسلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كانت النتيجة تشير لتفوق بوسطن سيلتيك بمباراتين مقابل مباراة، عندما استضافه كليفلاند كافالييرز في المباراة الرابعة بينهما، في نهائي المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

ليبرون جيمس كان مرةً أخرى العامل الحاسم في هجوم فريق كليفلاند الذي تقدم مبكراً في الشوط الأول، وحافظ على تفوقه حتى صافرة النهاية، واستفاد من 44 نقطة من نجمه المبدع، ليبرون جيمس، الذي سانده كايلي كروفر بـ 14 نقطة، ليقودا الفريق للفوز بالمباراة بـ 111 نقطة مقابل 102 لبوسطن.

وبهذا الفوز تعادل كليفلاند كافالييرز مع بوسطن سيلتيك بلقائين لكل طرف.