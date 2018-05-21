إيكاردي يغيب عن تشكيلة الأرجنتين في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فجر مدرب منتخب الأرجنتين خورخي سامباولي، مفاجأة كبيرة عند إعلانه التشكيلة التي ستشارك في مونديال روسيا، باستبعاده لمهاجم إنترميلان ماورو إيكاردي هداف الدوري الإيطالي.

وتوج إيكاردي هدافا للدوري الإيطالي برصيد 29 هدفاً بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ويقود المنتخب الأرجنتيني نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وبعض أبرز الوجوه أمثال انخل دي ماريا من باريس سان جرمان الفرنسي، وسيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي الإنكليزي.

وتلعب الأرجنتين في مونديال روسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا ونيجيريا وايسلندا.

التشكيلة الرسمية:

حراسة المرمى:

سيرخيو روميرو "مانشستر يونايتد الإنجليزي"، ويلي كاباييرو "تشلسي الإنجليزي"، فرانكو أرماني "ريفر بليت".

خط الدفاع:

ماركوس روخو "مانشستر يونايتد الإنجليزي"، نيكولاس أوتامندي "مانشستر سيتي"، غابريال مركادو "إشبيلية الإسباني"، فيديريكو فازيو "روما الإيطالي"، نيكولاس تاغلافيكو "أياكس امستردام الهولندي"، إدواردو سالفيو "بنفيكا البرتغالي"، ماركوس اكونيا "سبورتينغ البرتغالي"، كريستيان انسالدي "تورينو الإيطالي"، خافيير ماسشيرانو هيبي فورتشون الصيني.

خط الوسط:

لوكاس بيليا "ميلان الإيطالي"، ايفر بانيغا "إشبيلية الإسباني"، انخل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو "باريس سان جرمان الفرنسي"، مانويل لانزيني "وست هام يونايتد الإنجليزي"، ماكسيميليانو ميزا "انديبندينتي ".

خط الهجوم:

ليونيل ميسي "برشلونة الإسباني"، سيرخيو أغويرو "مانشستر سيتي"، غونزالو هيغواين وباولو ديبالا "يوفنتوس الإيطالي"، وكريستيان بافون ، " بوكا جونيور".