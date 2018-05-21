المنتخب البلجيكي يعلن القائمة المشاركة في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم روبرتو مارتينيز، عن القائمة الأولية للمنتخب المشارك في نهائيات كأس العالم 2018.

أكبر مفاجآت القائمة المعلنة كان غياب لاعب روما، راديا ناينغولان.

اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً الذي يحظى بشعبية واسعة وسط المشجعين لم يكن أيضاً ضمن خيارات مارتينيز في مباريات سابقة، ولكن حظوظه في المشاركة في نهائيات روسيا 2018 ارتفعت عقب استدعائه في مارس الماضي للعب وديا ضد السعودية.

المدرب عزا عدم استدعاء ناينغولان لأسباب تكتيكية خلال مؤتمره الصحافي في معقل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في توبيز .

المنتخب الذي أعلنه المدرب يضم 28 لاعباً سوف يقلص لاحقا إلى 23 لاعباً.

يشار إلى أن بلجيكا تنافس في روسيا 2018، ضمن المجموعة السابعة وتفتتح مواجهاتها بلقاء كل من بنما وتونس ثم تلتقي إنجلترا يوم 28 يونيو في كالينغراد.