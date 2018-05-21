المنتخب الإسباني يعلن القائمة المشاركة في مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

قبل 24 يوماً على انطلاق منافسات مونديال روسيا، أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، قائمة منتخبه والتي ضمت 23 لاعباً.

واستبعد لوبيتيجي من قائمة إسبانيا في المونديال بعض اللاعبين أبرزهم الفارو موراتا وفيكتور ماتشين بيريز "فيتولو"، وسيرجي روبرتو.

وأعرب المدرب الإسباني عن أسفه لغياب موراتا، نجم تشيلسي الإنجليزي، الذي يعد أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة له ولكنه استبعده من قائمة المنتخب الإسباني بعدما سجل 3 أهداف فقط في 2018، بسبب الإصابات وغياب ثقة مدربه أنطونيو كونتي به.

وضمت قائمة لوبيتيجي المهاجمين دييجو كوستا واياجو اسباس ورودريجو مورينو، حيث أكد المدرب الإسباني أنه لن يضم مهاجماً رابعاً.

وتلعب إسبانيا، بطلة مونديال 2010 بجنوب أفريقيا وأحد الدول المرشحة للفوز بالمونديال الروسي، في المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران.

قائمة المنتخب الإسباني:

الحراس:

دافيد دي خيا وكيبا اريزابالاجا وبيبي رينا.

المدافعون:

داني كارفاخال، وناتشو فيرنانديز وسيرخيو راموس، وجيرارد بيكيه، وجوردي البا والفارو أودريوزولا، وسيزار ازبيليكويتا وناتشو مونريال.

لاعبو الوسط:

سيرخيو بوسكيتس، واندريس انيستا واسكو ولوكاس فازكيز، وماركو اسينسيو وتياجو الكانتارا، وساؤول نيجويز، وكوكي ريسوريكسيون ودافيد سيلفا.

المهاجمون:

دييجو كوستا واياجو اسباس، ورودريجو مورينو.