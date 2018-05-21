النجم ميسي يتوج بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم في صدارة هدافي الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى برصيد 34 هدفاً، ليتوج بـ"الحذاء الذهبي" للمرة الخامسة في مسيرته.

وتفوق النجم الأرجنتيني بـ 68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه ومنافسه المباشر هذا الموسم، النجم المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صاحب 32 هدفاً.

وتوج "ليو" بهذه الجائزة 4 مرات من قبل ، في مواسم " 2009-10" ، بـ 34 هدفاً و68 نقطة، و"2011-12" بـ 50 هدفاً و100 نقطة، و " 2012-13" بـ 46 هدفاً و92 نقطة، و"2016-17"، بـ 37 هدفاً و74 نقطة.

وبعد ميسي وصلاح، جاء نجم توتنهام هوتسبر، هاري كين، في المركز الثالث برصيد 30 هدفاً و60 نقطة،

وعلى مستوى الليغا الإسبانية، نجح "ليو" في الحفاظ على لقب الهداف "البيتشيتشي" للموسم الثاني على التوالي، والخامس في مسيرته.