نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد الإسباني رافاييل نادال، غداة تتويجه بخامس دورات الماسترز للألف نقطة في روما، صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، فيما واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش تراجعه إلى أدنى تصنيف منذ أكثر من 11 عاماً.

وكان نادال تنازل الأسبوع الماضي عن الصدارة لصالح السويسري روجيه المبتعد كلياً عن الملاعب الترابية، جراء فقدان لقبه في دورة مدريد للماسترز، عندما مني بأول هزيمة على الأرض الترابية منذ نحو عام بخسارته في ربع النهائي مدريد أمام وصيفه النمساوي دومينيك تيم، بعد أن توج للمرة الـ 11 في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة وحقق 21 فوزاً متتالياً على الملاعب المفضلة لديه.

- ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافاييل نادال 8770 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 8670

3- الألماني ألكسندر زفيريف 5615

4- الكرواتي مارين سيليتش 4950

5- البلغاري غريغور ديميتروف 4870

6- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4450

7- الجنوب افريقي كيفن اندرسون 3635

8- النمساوي دومينيك تييم 3195

9- البلجيكي دافيد غوفان 3020

10- الأميركي جون ايسنر 2955