ميسي يرحب بانتقال النجم جريزمان لصفوف برشلونة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، أن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأنه سيكون سعيداً إذا ما انتقل لاعب أتلتيكو مدريد إلى صفوف النادي الكتالوني.

وقال ميسي في تصريحات لإذاعة كتالونيا: "بالطبع يروق لي جريزمان، إنه أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، يتحدثون كثيراً عنه، لا أعلم إذا ما تم التعاقد معه أو لا، ولكننا نسعد بأن يأتي إلينا اللاعبون الأفضل، وجريزمان هو أحد أفضل اللاعبين".

ووصف ميسي موسم برشلونة الذي انتهى بالفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف وبالاحتفال بالتتويج بلقبي بطولتي الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، بأنه كان جيداً للغاية.

وأشار صاحب القميص رقم 10 إلى خروج برشلونة المفاجئ من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام روما الإيطالي، قائلاً: "يتبقى لنا ألم الخروج من دوري الأبطال، نظراً للطريقة التي حدث بها، لأننا خرجنا بعد أن حققنا نتيجة مهمة (في مباراة الذهاب)، ولكن بعيداً عن تلك الهزيمة كان الموسم جيداً".