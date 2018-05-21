غولدن ستيت يتقدم على هيوستن في نهائي القسم الغربي للسلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كانت النتيجة التعادل بمباراة لكل فريق عندما استضاف غولدين ستيت واريورز فريق هيوستن روكيتس في المباراة الثالثة بينهما في نهائي المجلس الغربي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

كانت الكفة متقاربة في بداية الشوط الأول فقد تبادل الفريقان الصدارة أكثر من مرة قبل أن يستلم غولدن، زمام المبادرة ثم يتفوق بفارق 6 نقاط بعد رمية من أندري إغوالدا ومضى ليتقدم بنهاية الشوط الأول بـ 31 نقطة مقابل 22.

دانت السيطرة في الشوط الثاني لفريق غولدين ستيت الذي تقدم بنهايته بـ 54 نقطة مقابل 43 نقطة.

وتوالت الرميات في الشوط الأخير لفريق غولدين ستيت، بفضل تألق نجمه ستيفن كوري، الذي سجل 41 نقطة ليقود فريقه للفوز بنتيجة كبيرة وبواقع 126 نقطة مقابل 85.

غولدين ستيت أفلح بفضل هذا الفوز الساحق في التفوق بمباراتين مقابل مباراة ولا شك في أنه يأمل في تحقيق نصر آخر عند استضافته المباراة الرابعة ضد هيوستن روكيتس.