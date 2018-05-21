برشلونة يتخطى ريال سوسيداد في آخر لقاء للنجم إنييستا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ودع برشلونة نجمه المخضرم وقائده أندرياس إنييستا بالفوز، بهدف دون رد، على ضيفه ريال سوسييداد، في المرحلة الـ 38 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 93 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد سوسيداد عند 49 نقطة في المركز الثاني عشر.

خاض برشلونة المباراة في أجواء احتفالية، بعدما حسم لقب المسابقة لصالحه منذ المرحلة الخامسة والثلاثين، ليضمه إلى جوار لقب كأس ملك إسبانيا، الذي حصده أيضاً في الموسم الحالي، فيما احتشدت الجماهير في مدرجات ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالوني لوداع نجمها المحبوب أندرياس انييستا.

ولعب إنييستا مباراته الأخيرة مع برشلونة، لينهي مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات مع الفريق التي امتدت لـ 16 عاماً، توج خلالها بـ 32 لقباً.