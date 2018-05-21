الاتحاد المصري يغرم الزمالك وسموحة بسبب سلوك الجماهير

الشارقة 24 - محمود علي:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، فرض عقوبات مالية على الزمالك بطل الكأس المحلية، ووصيفه سموحة لما بدر من جماهير الفريقين، في المباراة النهائية الأسبوع الماضي.

وأعلن الاتحاد المصري للعبة، في حسابه على "فيس بوك" أن اللجنة برئاسة عامر حسين، قررت تغريم الزمالك 40 الف جنيه، 2248 دولاراً بواقع 20 ألف جنيه لتكرار واقعة السباب الجماعي من جماهير النادي، إلى الفريق المنافس، ومثلها لعدم التزام الجهاز الفني والطبي والإداري بمقاعد البدلاء.

وأضافت اللجنة "تقرر أيضاً توقيع غرامة مالية على سموحة قدرها 30 ألف جنيه، بواقع عشرة آلاف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهير المنافس، و20 ألف جنيه لعدم التزام الجهاز الفني والطبي والإداري بمقاعد البدلاء".

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ 26 في تاريخه، بعد فوزه 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي.