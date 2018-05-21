على حساب زفيريف

الإسباني نادال يتوج بلقب بطولة روما للتنس

  • الإثنين 21, مايو 2018 في 12:06 ص
  • نادال ولقب البطولة
    نادال ولقب البطولة
توج الإسباني رافاييل نادال، بلقب بطولة روما المفتوحة للتنس، للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
واصل الإسباني رافاييل نادال، هيمنته على بطولة روما المفتوحة للتنس، بتتويجه للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف.    
 
ففي المباراة النهائية، تقدم نادال في المجموعة الأولى 6-1، ثم رد زفيريف التحية بالنتيجة ذاتها في الثانية، وواصل تقدمه في الثالثة 3-1 قبل أن تتوقف المباراة قرابة ساعة بسبب هطول الأمطار، فعاد بعدها الإسباني ليفرض إيقاعه ويحسمها 6-3.
 
وهو اللقب الأول لنادال في روما منذ 2013، فاستعاد على إثره صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، من السويسري روجيه فيدرر الغائب عن الدورات على الملاعب الترابية.