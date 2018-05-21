الإسباني نادال يتوج بلقب بطولة روما للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل الإسباني رافاييل نادال، هيمنته على بطولة روما المفتوحة للتنس، بتتويجه للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف.

ففي المباراة النهائية، تقدم نادال في المجموعة الأولى 6-1، ثم رد زفيريف التحية بالنتيجة ذاتها في الثانية، وواصل تقدمه في الثالثة 3-1 قبل أن تتوقف المباراة قرابة ساعة بسبب هطول الأمطار، فعاد بعدها الإسباني ليفرض إيقاعه ويحسمها 6-3.

وهو اللقب الأول لنادال في روما منذ 2013، فاستعاد على إثره صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، من السويسري روجيه فيدرر الغائب عن الدورات على الملاعب الترابية.