ميلان يحجز مقعداً له في الدوري الأوروبي الموسم المقبل

الشارقة 24 – أسعد خليل:





ضمن ميلان التواجد في الدوري الأوروبي "اليوروباليغ" الموسم المقبل، بفوزه الساحق على فيورنتينا 5-1، في المرحلة الـ 38 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

خماسية "الروسينيري"، حملت توقيع هاكان كالهانوغلو في الدقيقة الـ 23، وباتريك كروتوني "في الدقيقتين الـ 42 والـ 59، والكرواتي نيكولا كالينيتش في الدقيقة الـ 49، وجاكومو بونافنتورا في الدقيقة الـ 76، بينما سجل للخاسر الأرجنتيني جوفاني سيميوني في الدقيقة الـ 20.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس، ليضمن التأهل المباشر للدوري الأوروبي.