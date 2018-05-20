حظوظ ضعيفة لمنتخب الأوروغواي في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قد تكون حظوظ منتخب أوروغواي في منافسات كأس العالم في روسيا 2018، رهينة بقدرة المنتخب على ترويض نجمة لويس سواريز واستثمار مواهبه الفذة.

سواريز كان قد عوقب بالطرد خلال بطولة 2014، بعد أن عض المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني في حادثة مشهورة، وبعدها خسرت بلاده أمام كولومبيا وودعت البطولة من دور الـ 16.

ويؤكد سواريز أنه تغير بالكامل وتعهد بحسن السير والسلوك في روسيا.

أوروغواي، الفائزة بكأس العالم مرتين، قدمت أداءً لافتاً خلال التصفيات، وتأهلت مباشرة لروسيا 2018 باحتلال المركز الثاني خلف البرازيل في التصفيات القارية.

وتعد البلد البالغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة إحدى أصغر البلاد المشاركة في مونديال 2018.

أوروغواي فازت باللقب عام 1930، عندما استضافت البطولة ثم عام 1950 في البرازيل، كما بلغت نصف النهائي في بطولة 2010 في جنوب أفريقيا.

ويقود المدرب أوسكار تاباريز المنتخب للمرة الرابعة في نهائيات كأس العالم، حيث درب الفريق في مونديال 1990 و2010 و2014.

ونجح منتخب تاباريز في التأهل من دور المجموعات في كافة هذه الدورات، كما بلغ نصف النهائي قبل 8 سنوات في جنوب أفريقيا.

المدرب، البالغ من العمر 71 عاماً، يستخدم كرسي المقعدين منذ إصابته بمتلازمة غيلان باريه عام 2016.

وتكمن خطورة المنتخب في خط هجومه، وفي مقدمته نجم برشلونة المتألق سواريز صاحب الرقم القياسي الوطني في تسجيل الأهداف لبلاده برصيد 50 هدفاً.

ويحتل لاعب باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني المركز الثاني برصيد 41 هدفا دوليا، من بينها عشرة أهداف أحرزها في 18 مباراة خلال تصفيات أمريكا الجنوبية.

أوروغواي التي تنافس ضمن المجموعة الأولى تفتتح مشاركتها في مونديال روسيا في مواجهة مصر يوم 15 يونيو ثم تلتقي السعودية يوم 20 يونيو قبل أن تواجه الدولة المضيفة روسيا بعدها بخمسة أيام.