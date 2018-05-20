المدرب مانشيني يعيد المهاجم بالوتيلي لصفوف المنتخب الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي، استدعى 5 وجوه جديدة كما أعاد نجم الهجوم ماريو بالوتيلي إلى قائمة الفريق من جديد، استعداداً لـ 3 مباريات ودية.

وكان آخر ظهور لبالوتيلي البالغ من العمر 27 عاماً بقميص المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2014 بالبرازيل، حينما خرج الفريق من دور المجموعات، وقد شارك اللاعب طوال مسيرته في 33 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفاً.

وانضم إميرسون بالميري مدافع تشيلسي الإنجليزي إلى المنتخب الإيطالي للمرة الأولى كما ضمت قائمة الوجوه الجديدة ماتيا كالدارا لاعب أتلانتا، ودانييلي باسيلي لاعب تورينو، ورولاندو ماندراجورا لاعب كروتوني.

كذلك ضمت دومينيكو بيراردي مهاجم ساسولو، الذي استدعاه المدير الفني السابق أنطونيو كونتي لتصفيات كاس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، لكنه غادر الفريق دون المشاركة بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يتجمع 30 لاعباً بقامة المنتخب الإيطالي، في كوفيرسيانو، الأربعاء المقبل.