منتخب الأرجنتين يعتمد على النجم ميسي لتحقيق النجاح في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

هل كانت الارجنتين لتنجح في التأهل لنهائيات كأس العالم في كرة القدم بدون ليونيل ميسي؟

يبدو أن مصير المنتخب الفائز باللقب مرتين من قبل مقرونا بمهاجم برشلونة أكثر من أي وقت مضى. وتحوم شكوك كثيرة حول قدرات المدرب خورخي سامباولي قبل انطلاق المونديال في روسيا.

مدافع المنتخب خافيير ماسكيرانو في سنواته الإحترافية الأخيرة ويعاني كل من المهاجم سيرغيو أغويرو ولاعب الوسط لوكاس بيغليا من الإصابات، أمام نجم يوفنتوس، باولو ديبالا فلم يقدم المتوقع منه في صفوف منتخب بلاده بالرغم من تألقه مع بطل الدوري الإيطالي.

كما يعاني المنتخب الارجنتيني من تضعضع الروح المعنوية عقب 3 هزائم متوالية في النهائي: في كأس العالم 2014 وكوبا أميركا 2015 و2016.

الأرجنتين تأهلت بفضل تألق ميسي الذي سجل ثلاثية في مرمى إكوادور في الجولة الثامنة عشر والأخيرة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية.

وظهر جليا ضعف منتخب التانغو عندما خسر بستة أهداف لهدف في مباراة ودية أمام إسبانيا في مارس الماضي.

المدرب سامباولي، كان قد تولى تدريب الفريق في 2017 خلفاً لـ إدواردو بازوا، عندما كانت الأرجنتين على حافة الخروج من التصفيات.

المدرب البالغ من العمر 58 عاماً لم يسبق له ممارسة التدريب في أندية المقدمة في بلاده حيث بنى مسيرته الاحترافية في كل من بيرو ثم تشيلي.

وكان نجاح سامباولي في نادي يونفيرسيداد التشيلي هو السلم الذي ارتقى به لتدريب منتخب تشيلي الوطني عام 2012.

ونجح المدرب في قيادة تشيلي لبلوغ دور الـ 16 في نهائيات كأس العالم 2014 ثم الفوز بلقب كأس أميركا للمرة الأولى عندما استضافت البلاد البطولة عام 2015.

ويركز المدرب الأرجنتيني على أسلوب التكتل في الهجمات، الأسلوب الذي استقاه من مارشيلو بيلسا، وهو أسلوب لم ينجح منتخب التانغو في تطبيقه بشكل كامل في المباريات العشرة التي أشرف عليها.

وبالرغم من الشكوك التي تحوم حول حظوظ المنتخب في روسيا إلا المنتخب لا يزال يحظى بالاحترام من قبل المنافسين والمشجعين على حد سواء.

وتنافس الأرجنتين في مونديال 2018 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً كل من كرواتيا وآيسلندا ونيجيريا.