كليفلاند يقلص الفارق مع بوسطن في نهائي القسم الشرقي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بعد خسارة أول مباراتين، أمل كليفلاند كافالييرز تقليص تفوق بوسطن سيلتك عندما استضافه في المباراة الثالثة بينهما في نهائي المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

استعان كليفلاند كافالييرز بأداء قوي من نجمه المبدع، ليبرون جيمس، ليتقدم بنهاية الشوط الأول بـ 32 نقطة مقابل 17 نقطة.

وتوالت الرميات في الشوط الثاني لفريق كليفلاند من كايل كورفر وكيفين لوف وجاي آر سميث، ليتفوق بنهاية الشوط الثاني بـ 61 نقطة مقابل 41.

كليفلاند كافاليرز واصل هيمنته على الفعاليات إلى صافرة النهاية، واستعان بـ 27 نقطة من ليبرون جيمس، و14 نقطة من كايل، ليفوز بالمباراة بـ 116 نقطة مقابل 86 نقطة فقط لفريق بوسطن سيلتيك الذي كان أفضل لاعبيه، جايسون تاتوم، الذي سجل 18 نقطة.

ساعد النصر فريق كليفلاند كافالييرز على تقليص تفوق بوسطن سيلتيك إلى مباراتين مقابل مباراة، وسيحاول الفريق معادلة النتيجة عند استضافته الإثنين المقبل المباراة الرابعة.