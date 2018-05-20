آينتراخت فرانكفورت يتوج بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت لقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على بايرن ميونخ 3-1 في المباراة النهائية التي جرت على الاستاد الأولمبي في برلين.

ويدين فرانكفورت بالفضل في هذا الفوز والتتويج لنجمه الكرواتي أنتي ريبيتش، الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 11 و82، وأضاف ميات جاتشينوفيتش الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما تكفل البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل الهدف الوحيد لبايرن في الدقيقة 53.

وحصد فرانكفورت لقب كأس ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 1988 وللمرة الخامسة في تاريخه بعدما حقق الإنجاز ذاته أربع مرات من قبل في أعوام 1974 و1975 و1981 و1988.