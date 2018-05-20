تشيلسي يُتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تُوج فريق تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم، للمرة الثامنة في تاريخه، بتغلبه على مانشستر يونايتد، بهدف نظيف خلال المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب ويمبلي.

ويدين تشيلسي بالفضي في هذا الفوز للاعبه البلجيكي إدين هازارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

وصعد تشيلسي لهذا الدور بتغلبه على نوريتش سيتي 5 / 3 بركلات الترجيح في دور الـ 64، حيث انتهى أول لقاء جمعهما بالتعادل السلبي ليلعبا مباراة إعادة انتهت بالتعادل 1/1، وفي دور الـ 32 فاز تشيلسي على نيوكاسل 3 / صفر، ثم فاز على هال سيتي 4 / صفر في دور الستة عشر، ثم فاز على ليستر سيتي في دور الثمانية 2 / 1 بعد الوقت

الإضافي، ثم فاز على ساوثهامبتون 2 / صفر في الدور قبل النهائي.

وصعد مانشستر يونايتد لهذا الدور بتغلبه على ديربي كاونتي 2 / صفر في دور الـ 64 ثم الفوز على يوفيل تاون 4 / صفر في دور الـ 32، ثم الفوز على هيديرسفيلد تاون 2 / صفر في دور الستة عشر، ثم الفوز على برايتون 2 / صفر في دور الثمانية، ثم الفوز على توتنهام 2 / 1 في الدور قبل النهائي.

وتوج تشيلسي باللقب سبع مرات سابقة كان آخرها في موسم 2011 / 2012، فيما توج مانشستر يونايتد بلقب البطولة 12 مرة سابقة كان آخرها في موسم 2015 / 2016، ويعد فريق أرسنال هو أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة حيث فاز بها 13 مرة سابقة.