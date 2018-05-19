يوفنتوس يحتفل بالدوري الإيطالي ويودع بوفون

الشارقة 24 – أسعد خليل:

احتفل يوفنتوس بتتويجه بطلاً للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، بالفوز على ضيفه هيلاس فيرونا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دانيلي روجاني في الدقيقة 49، وأضاف ميرالم بيانيتش الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يسجل هيلاس فيرونا هدف حفظ ماء الوجه عن طريق أليسيو تشيرشي في الدقيقة 76.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى95 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، علماً بأنه رافق بينفينتو إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان يوفنتوس تُوج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي والرابع والثلاثين في تاريخه في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة للبطولة.

وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لجيانلويجي بوفون مع الفريق، بعدما أعلن يوم الخميس الماضي رحيله عن الفريق بعد 17 عاماً قضاها معه.