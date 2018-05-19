آيسلندا تبحث عن نجاح جديد في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

يتوجه منتخب آيسلندا إلى روسيا، لخوض منافسات كأس العالم 2018، آملاً في تكرار المفاجآت التي كان قد حققها في بطولة الأمم الأوروبية 2016.

مدرب المنتخب هايمير هولغريمسون، الذي يجمع بين التدريب وعمله كطبيب أسنان، اكتسب شهرة مدوية.

ومن بين أكبر الصعوبات التي يواجهها الفريق حالياً، إصابة كل من المهاجم النجم غيلفي سيغوردسون والقائد آرون غونارسون.

سيغوردسون، الذي يلعب لفريق إيفرتون الإنجليزي، أبعدته الإصابة في الركبة من الملاعب منذ مارس الماضي، بينما يتعافى غونارسون إثر عميلة جراحية في الركبة أجريت له في إبريل الماضي.

آيسلندا تنافس ضمن المجموعة الرابعة في روسيا 2018، وتفتتح مشاركتها بلقاء الأرجنتين يوم 16 يونيو المقبل، ثم تلعب أمام نيجيريا يوم 22، وتختتم مشاركتها في دور المجموعات بلقاء كرواتيا يوم 26 منه.