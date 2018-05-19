بارما يعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد غياب 3 مواسم عن دوري الدرجة الأولى الإيطالي، عاد فريق بارما إلى دوري الأضواء، عقب فوزه على سبيزا 2 / صفر في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية .

واحتل بارما المركز الثاني برصيد 72 نقطة متفوقاً على فريق فروسينوني صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، ومتفوقاً على باليرمو صاحب المركز الرابع برصيد 71 نقطة.

يذكر أن فريق بارما كان من أكبر الأندية الإيطالي في التسعينيات، حيث فاز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي وثلاث نسخ من كاس إيطاليا.

وأعلن النادي إفلاسه في مارس 2015 وبدأ وقتها في صيف ذلك العام من الدرجة الرابعة، ولكنه استطاع أن يصعد.

وستتنافس فرق فينيزا وباري وسيتاديلا وبيروجيا مع باليرمو وفروسينوني مع بعضهما البعض من أجل حصد التذكرة الأخيرة للصعود للدرجة الأولى.