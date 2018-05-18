بلجيكا تمدد عقد مدرب منتخبها لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، تمديد تعاقده مع روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب الأول لمدة عامين، وذلك قبل خوض نهائيات كأس العالم 2018، التي تنطلق بروسيا، في 14 يونيو المقبل.

وكان مارتينيز، المدرب السابق لإيفرتون الإنجليزي، قد تولى تدريب المنتخب البلجيكي عقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات المونديال، من خلال تسعة انتصارات وتعادل واحد، في عشر مباريات بالتصفيات.

واتفق مسؤولو الاتحاد البلجيكي بالإجماع، على تمديد التعاقد مع مارتينيز، ليظل بذلك في المنصب حتى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 .

ويلعب المنتخب البلجيكي في المونديال، ضمن المجموعة السابعة مع بنما وتونس وإنجلترا.