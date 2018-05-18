المنتخب البرتغالي يكشف عن الأسماء المشاركة في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سيسافر منتخب البرتغال لنهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل، بقيادة كريستيانو رونالدو و12 لاعباً شاركوا قبل عامين في فوز منتخب بلادهم بلقب بطولة أمم أوروبا.

وأعلن المدرب فيرناندو سانتوس عن التشكيلة المكونة من 23 لاعباً، من ضمنهم 9 لاعبين شاركوا في النهائي أمام فرنسا في أمم اوروبا 2016.

واللاعبان الوحيدان الغائبان عن التشكيلة من الفريق الذي خاض النهائي هما ناني وريناتو سانشيز.

ومن ضمن اللاعبين الذين لم يتم ضمهم لتشكيلة كأس العالم أيضاً هم ريكاردو كارفيلو، وأندري غويمز، وأيدير الذي سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي.

ويفتتح منتخب البرتغال استعداداته من دون رونالدو، الذي سيشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في 26 من شهر مايو الجاري، مع ريال مدريد.

منتخب البرتغال سيلعب مباراة ودية أمام تونس في 28 من مايو الجاري، وبلجيكا في الثاني من يونيو والجزائر في السابع من يونيو.

ويفتتح منتخب البرتغال مبارياته في النهائيات أمام إسبانيا في 15 يونيو في سوتشي.