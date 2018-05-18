ديشامب يختار تشكيلة المنتخب الفرنسي المشارك في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، قائمة المنتخب الملقب بـ "الديوك" المشارك في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها في روسيا منتصف الشهر المقبل.

وكشف ديشامب عن قائمة أساسية مكونة من 23 لاعباً، بالإضافة لقائمة احتياطية مكونة من 11 لاعباً، في حالة تعرض أي لاعب من القائمة الأساسية للإصابة.

جاء أنطوان جريزمان وكيليان مبابي لاعبا أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي على رأس القائمة الأساسية.

وجاءت القائمة الأساسية لمنتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس "توتنهام الإنجليزي" - ستيف مانداندا "مارسيليا الفرنسي" - ألفونس أريولا "باريس سان جيرمان الفرنسي".

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز "أتلتيكو مدريد الإسباني" - بريسنيل كيمبيمبي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - بنجامين ميندي "مانشستر سيتي الإنجليزي" - بنجامين بافارد "شتوتجارت الألماني" – عادل رامي "مارسيليا الفرنسي" - جبريل سيديبي "موناكو الفرنسي" – صامويل أومتيتي "برشلونة الإسباني" - رافاييل فاران "ريال مدريد الإسباني".

خط الوسط: نجولو كانتي "تشيلسي الإنجليزي" - بليز ماتودي "يوفنتوس الإيطالي" – ستيفن نزونزي "إشبيلية الإسباني" – بول بوجبا "مانشستر يونايتد الإنجليزي" - كورينتين توليسو "بايرن ميونيخ الألماني".

خط الهجوم: عثمان ديمبلي "برشلونة الإسباني" – نبيل فقير "ليون الفرنسي" – أوليفيه جيرو "تشيلسي الإنجليزي" – أنطوان جريزمان "أتلتيكو مدريد الإسباني" – توماس ليمار "موناكو الفرنسي" – كيليان مبابي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - فلوران توفان "مارسيليا الفرنسي".

يذكر أن منتخب فرنسا، الذي توج بكأس العالم عام 1998، يلعب في المجموعة الثالثة بالدور الأول للمونديال برفقة منتخبات بيرو وأستراليا والدنمارك.