الحارس الأسطورة بوفون يعلن رحيله عن يوفنتوس الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الحارس الإيطالي الأسطوري، جانلويجي بوفونن بأنه سيترك ناديه يوفنتوس بعد 17 موسماً قضاها في صفوفه، وذلك بعد المباراة الختامية له ضد فيرونا، في الدوري الإيطالي السبت المقبل.

مع ذلك، أكد أيقونة حراسة المرمى في النادي الإيطالي، في مؤتمر صحافي أنه يبقي خياراته مفتوحة بشأن اعتزاله من عدمه، ولكنه استبعد مواصلة اللعب مع أي نادي إيطالي.

وسيرفع بوفون البالغ من العمر 40 عاماً، لقب الدوري الإيطالي السابع على التوالي مع يوفنتوس، في الجولة الاخيرة من الدوري السبت.

وشارك بوفون في خمس نسخ لكأس العالم، وساعد المنتخب الإيطالي في الفوز بكأس العالم 2006، ويحمل الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات مع المنتخب الإيطالي برصيد 176 مباراة.