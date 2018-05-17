أتلتيكو مدريد يتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





دك نادي أتلتيكو مدريد الإسباني شباك مرسيليا الفرنسي، بثلاثية نظيفة، ليتوج بلقب بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

تقمص جريزمان دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لأتلتيكو في الدقيقتين 21 و48، فيما تكفل جابي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89، ليقودا الفريق الإسباني للفوز بالبطولة التي توج بها عامي 2010 و2012 ويحرمان مارسيليا من الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وبذلك، استعادت الأندية الإسبانية الكأس التي غابت عن خزائنها في العام الماضي، لتواصل هيمنتها على البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى في موسم 1971 – 1972، بعدما توجت باللقب للمرة الحادية عشر.

وأعاد أتلتيكو، الذي خاض النهائي التاسع في سجل مشاركاته الأوروبية والخامس له منذ عام 2010، البسمة مجدداً لوجوه جماهيره التي أصيبت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق في آخر مباراتين نهائيتين قاريتين أمام جاره اللدود ريال مدريد عامي 2014 و2016 في دوري الأبطال.