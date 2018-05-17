إنجلترا تكشف عن الأسماء المشاركة في مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، القائمة النهائية لمنتخبه المكونة من 23 لاعباً، التي ستشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا، التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.

وفجر ساوثجيت مفاجأة ضخمة باستدعائه ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، الذي لم يسبق له خوض أي مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

كما ضمت القائمة أيضاً جاري كاهيل مدافع فريق تشيلسي، وكذلك نيك بوب حارس مرمى فريق بيرنلي.

وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جاك بوتلانجد (ستوك سيتي) وجوردان بيكفورد (إيفرتون) ونيك بوب (بيرنلي).

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد (ليفربول)، جاري كاهيل (تشيلسي)، كايل والكر وجون ستونز (مانشستر سيتي)، هاري ماجواير (ليستر سيتي)، كييران تريبيير وداني روز (توتنهام هوتسبير)، فيل جونز وأشلي يونج (مانشستر يونايتد).

خط الوسط: إيريك داير وديلي آلي (توتنهام)، جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد)، جوردان هندرسون (ليفربول)، فابيان ديلف (مانشستر سيتي)، روبن لوفتس تشيك (تشيلسي/كريستال بالاس).

خط الهجوم: جيمي فاردي (ليستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي)، داني ويلبك (أرسنال)، هاري كين (توتنهام).