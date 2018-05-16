منتخب الديوك يستعد بقوة لمونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

يعلّق الفرنسيون آمالاً كبيرة على منتخب بلادهم، حين يشارك الشهر المقبل، في نهائيات كأس العالم، وليس هذا غريباً، فالمنتخب يضم نخبة من اللاعبين الموهوبين، ويعد من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

ولعل أبرز النجوم في المنتخب هم: أنطوان غريزمان، وكيليان مبابي، وبول بوغبا، والحارس المخضرم هوغو لوريس.

وسيحتار ديديه ديشامب مدرب الديوك في اختيار خط هجوم، بسبب كثرة الخيارات، علماً أنه يواصل رفضه استدعاء كريم بنزيما للمشاركة في المنتخب.

ولعل الغصة الوحيدة عند الفرنسيين، جاءت مع خبر إصابة مدافع أرسنال الفرنسي الكبير لوران كوشيلني، الذي سيغيب عن البطولة، وسيعوض غيابه مدافع باريس سان جيرمان رافايل فاران.

وقد لا يسامح الفرنسيون ديشامب، إذا لم يحسن الاستفادة من هذا المنتخب المدجج بالنجوم، وسيذكر مشجعو الديوك خيبة أملهم، حين فشل منتخب بلادهم في الفوز بلقب أمم أوروبا لكرة القدم على أرضه، حين خسر أمام البرتغال في النهائي قبل عامين.