كييف تواصل الاستعدادات لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يستضيف استاد أوليمبيسيكي، في العاصمة كييف، والذي تم تشييده لاستضافة فعاليات بطولة أمم أوروبا لعام 2012، نهائي دوري الأبطال في الـ 26 من مايو الجاري، بين ريال مدريد، الإسباني والطامح للفوز ليفربول الإنجليزي.

أوليمبيسيكي، هو أحد أكبر الملاعب الأوروبية إذ يتسع لـ 70 ألف متفرج، وهو أرض فريق دينامو كييف والمنتخب الوطني الأوكراني.

بينما اكتملت الاستعدادات في الاستاد لاستضافة المباراة هناك وضع مثير للجدل في كييف فقد ارتفعت الأسعار بصورة باهظة في كل فنادق كييف، وغرف الإيجار في المدينة في فترة استضافة المباراة، وتحدث المشجعين عن إلغاء حجوزاتهم في آخر لحظة وعرض عليهم إعادة الحجز بسعر يعادل 25 ضعفاً للسعر الأول.